Perotti | Devo gestire le emozioni ero agitata Brugnami | Sono vicino ai migliori Macchini | Mi scoccia

L’Italia era presente in tre finali nell’ultima giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica: Tommaso Brugnami si è fermato al quarto posto al volteggio, ad appena diciassette millesimi dal bronzo; Giulia Perotti è caduta nell’ultima diagonale al corpo libero e ha chiuso in ottava posizione; Carlo Macchini ha commesso un’imprecisione sul movimento Cassina e ha terminato in sesta piazza. Il Bel Paese torna a casa da Jakarta (Indonesia) senza medaglie, per la terza volta consecutiva la rassegna iridata non regala soddisfazioni in termini di podi e le ultime gioie risalgono al trionfale 2021 (quattro allori: un oro, due argenti, un bronzo). 🔗 Leggi su Oasport.it

