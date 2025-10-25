Perotti | Devo gestire le emozioni ero agitata Brugnami | Sono vicino ai migliori Macchini | Mi scoccia
L’Italia era presente in tre finali nell’ultima giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica: Tommaso Brugnami si è fermato al quarto posto al volteggio, ad appena diciassette millesimi dal bronzo; Giulia Perotti è caduta nell’ultima diagonale al corpo libero e ha chiuso in ottava posizione; Carlo Macchini ha commesso un’imprecisione sul movimento Cassina e ha terminato in sesta piazza. Il Bel Paese torna a casa da Jakarta (Indonesia) senza medaglie, per la terza volta consecutiva la rassegna iridata non regala soddisfazioni in termini di podi e le ultime gioie risalgono al trionfale 2021 (quattro allori: un oro, due argenti, un bronzo). 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Non ero molto convinto dell’abbinamento con Nikita, ma devo ricredermi: Andrea Delogu e Nikita Perotti sono una BOMBA! Spaccate di like le loro card su tutti i social #BallandoConLeStelle - X Vai su X
L'Italia è ormai fuori dalle finali di specialità ai Mondiali di ginnastica artistica. Non una rarità nell'ultimo decennio. Perotti deve sperare nell'all-around, intanto Sabrina Maneca-Voinea si scatena e McDonald assume i connotati della rivelazione - facebook.com Vai su Facebook
Perotti: “Devo gestire le emozioni, ero agitata”. Brugnami: “Sono vicini ai migliori”. Macchini: “Mi scoccia”. - L'Italia era presente in tre finali nell'ultima giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica: Tommaso Brugnami si è fermato al quarto posto al ... Scrive oasport.it