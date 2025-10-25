Record regionale di perdite di gas, ma nessun allarme. “C’è Puzza di Gas-Per il futuro del Pianeta non tapparti il naso“ è la campagna nazionale lanciata da Legambiente per denunciare i rischi legati all’estrazione, al trasporto e alla distribuzione di gas fossile in Italia, evidenziando le perdite e i rilasci di metano con monitoraggi delle infrastrutture della filiera. L’iniziativa è arrivata anche a Foligno dove Legambiente ha effettuato le rilevazioni presso tre siti, un impianto di regolazione e misura della rete di trasporto, una cabina Remi della rete di distribuzione e una stazione di valvola nella frazione di Vescia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perdite di gas, è “record“. Legambiente, i risultati della campagna nazionale