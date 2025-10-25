Perde il controllo dell' auto e si ribalta paura per una 52enne

Incidente sabato mattina, per fortuna senza gravi conseguenze, su via Madrara, la strada provinciale che collega Russi a Cotignola. Intorno alle 12.30 una 52enne di Cotignola, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale della Bassa Romagna, procedeva a bordo della sua. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

#Salerno: malore al volante, paura per conducente di un furgone che perde il controllo del mezzo. E’ accaduto in via Vernieri - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Ostia, perde il controllo dello scooter e finisce nel canale: morto un uomo https://ift.tt/ZpOJ7k8 - X Vai su X

BALDISSERO CANAVESE - Incidente sulla provinciale per Agliè, auto ribaltata nel fossato: conducente ferita - FOTO e VIDEO - Lo schianto è avvenuto oggi, sabato 25 ottobre 2025, intorno alle ore 11. Segnala quotidianocanavese.it

Perde il controllo dell'auto e finisce ribaltato nel fosso - Il ferito è stato liberato dall'abitacolo dai vigili del fuoco e affidato alle cure dei sanitari. Secondo padovaoggi.it

Perde il controllo dell’auto e si ribalta: un ferito - Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha improvvisamente perso il controllo della macchina che si è poi capovolta lungo la carreggiata. Secondo lanuovasardegna.it