Perché una madre ha lasciato che il figlio andasse a scuola vestito da alieno | È stata una prova di fiducia
Il figlio si era convinto che a scuola si sarebbe tenuta una giornata durante la quale avrebbe potuto travestirsi da alieno. Nonostante le perplessità e la totale assenza di comunicazione da parte dell'istituto, la madre ha comunque decisa di assecondarlo, convinta che quell'esperienza lo avrebbe aiutato a imparare dai suoi (eventuali) errori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
