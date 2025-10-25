Perché tra gli Usa e il Canada la guerra commerciale non ha fine

Tra Stati Uniti e Canada torna il gelo in materia di negoziati commerciali dopo che il presidente americano Donald Trump ha bloccato i colloqui bilaterali con il premier di Ottawa Mark Carney. Il casus belli preso a pretesto dagli Usa per rompere i colloqui col Canada è stato uno spot dello Stato dell’Ontario, approvato dal premier Doug Ford, rappresentante Ronald Reagan criticare il protezionismo e le politiche tariffarie in un discorso degli Anni Ottanta. Un colpo di coda inatteso che ha causato l’ira della Casa Bianca. Su cui, però, pendono anche diverse problematiche concrete. In particolare un dato di fatto: il Canada non ha intenzione di fare eccessive con cessioni unilaterali a Washington. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Perché tra gli Usa e il Canada la guerra commerciale non ha fine

News recenti che potrebbero piacerti

Dazi Usa, la guerra continua. Trump: “Dal primo agosto tariffe del 35% al Canada”. Oggi invierà la lettera anche alla Ue - Washington, 11 luglio 2025 – Gli Stati Uniti imporranno dei dazi del 35% alle importazioni dal Canada a partire dal prossimo primo agosto: lo ha annunciato il presidente Donald Trump sul suo profilo ... Lo riporta quotidiano.net

Canada: Trudeau, guerra commerciale danneggerà soprattutto famiglie e imprese Usa - L'amministrazione del presidente Usa Donald Trump "ha scelto di impedire ai cittadini americani l'accesso ai materiali edili, ai fertilizzanti, ai minerali che il Canada ha e di cui ... Segnala milanofinanza.it

Stangata Usa sul Canada. Trump: 'Ora tocca all'Europa' - Donald Trump ha minacciato dazi al 35% contro il Canada dal primo agosto e ha annunciato che a breve comunicherà la sua decisione anche per la Ue, dopo aver sostenuto che "recentemente l'Europa ci sta ... ansa.it scrive