Perché sentirsi accolti a scuola può cambiare le abitudini motorie degli studenti? I dati di una ricerca internazionale
Uno studio dell'Università della Georgia, pubblicato sulla rivista scientifica Frontiers in Public Health, ha rilevato una correlazione significativa tra il clima scolastico percepito dagli studenti e i loro livelli di attività fisica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Perché la vera tendenza è sentirsi unica #boutique #boutiquebitonto #boutiquebitontoglam #Atelier2025 #NewCollection #FashionLuxury #UniqueStyle #Gla - facebook.com Vai su Facebook