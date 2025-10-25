Perché non si può parlare oggi di nuova Margherita La riflessione di Merlo
Lo si è già detto alcune volte ma forse è arrivato anche il momento per dirlo con maggior chiarezza per evitare equivoci e fraintendimenti. Al netto, come ovvio, della buona fede dei singoli e delle loro prospettive politiche. Parliamo, come ovvio, di una possibile nuova e rinnovata Margherita nell’attuale panorama politico italiano. Al riguardo, ci sono almeno tre considerazioni da fare che escludono ogni dubbio, e alla radice, quando si parla, oggi e non ieri, di un cosiddetto partito di centro e riformista nell’attuale alleanza di sinistra e progressista. Innanzitutto la Margherita – come del resto il Ppi o il Ccd qualche anno prima – non nacque attraverso una operazione decisa a tavolino da esponenti della sinistra. 🔗 Leggi su Formiche.net
