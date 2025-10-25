Perché Milo Infante ha allontanato Azzurra Barbuto da Ore 14 La risposta del conduttore

Roma, 25 ottobre 2025 – Dopo giorni di polemica sui social per quanto avvenuto in studio alla trasmissione  Ore 14, quando, durante il dibattito sul caso Pifferi, la giornalista Azzurra Barbuto è stata interrotta da Milo Infante (“rispetti chi non ha parlato”), è lo stesso conduttore ad intervenire per scusarsi e ribadire la linea del programma. “Posso solo, come ho già fatto a chi mi ha scritto in privato, scusarmi ancora per quello che è accaduto. Non è Ore 14 che si deve adeguare agli ospiti ma viceversa”. Lo ha scritto Infante rispondendo a un post di Davide Maggio che ricostruiva quanto accaduto nella puntata del 23 ottobre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

