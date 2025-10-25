Perché le Winx sono tornate a spuntare un po' dappertutto

Le Winx, le fate di Alfea, tornano in un reboot totalmente in CGI. Il primo episodio delle Winx è stato trasmesso nel gennaio del 2004 su Rai 2. Ora sono tornate: la nuova serie si chiama Winx?Club:?The?Magic?Is?Back. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La magia delle Winx torna a risplendere con “Forever Winx” cantata da Virginia Bocelli Un volo tra musica, amicizia e potere fatato, perché quando credi in te stessa… puoi davvero trasformarti! Winx Club: The Magic is Back è disponibile su RaiPlay - facebook.com Vai su Facebook

