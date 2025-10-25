Perché le persone non votano? Apocalittici e disintegrati convegno a Montecitorio

ROMA – Martedì 28 ottobre, a partire dalle ore 17, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegnoPerché le persone non votano?”. Si prevede nell’occasione il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

