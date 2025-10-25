Perché l’arbitro è stato ingannato dal movimento di Di Lorenzo sul rigore assegnato in Napoli-Inter
Dubbi sul rigore concesso dall'arbitro Mariani con l'ok del Var dal Napoli contro l'Inter per il contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Per l'ex arbitro, intervenuto a Dazn, non era rigore perché Di Lorenzo ha allargato la gamba sinistra per cercare il contatto con Mkhitaryan. - facebook.com Vai su Facebook
