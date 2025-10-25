Perché l’arbitro è stato ingannato dal movimento di Di Lorenzo sul rigore assegnato in Napoli-Inter

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dubbi sul rigore concesso dall'arbitro Mariani con l'ok del Var dal Napoli contro l'Inter per il contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Perch233 L8217arbitro 232 Stato