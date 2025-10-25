Perché i cavalli muovono la testa su e giù | cosa significa e cosa vogliono comunicare
I cavalli muovono la testa su e giù per motivi diversi: equilibrio, eccitazione o fastidio. Osservarne il contesto in cui avviene aiuta a capire se si tratta di un gesto naturale oppure è il primo segnale di disagio fisico o di un problema neurologico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
