C’è una notte del 1983 che sembra un sogno febbrile di Tim Burton. O, forse, uno dei suoi incubi più dolci. La notte in cui Hansel e Gretel, un mediometraggio di circa 35 minuti girato con un cast interamente giapponese, andò in onda una sola volta su Disney Channel, alle due del mattino, e poi svanì come una fiaba dimenticata. Un solo passaggio. Una sola notte. Nessuna replica, nessuna uscita ufficiale. Solo qualche VHS sgranata sopravvissuta per caso, poi riversata in rete da mani anonime. Oggi, di quel film circolano spezzoni sui social, tagliati e ricontestualizzati in clip da venti secondi, ma la versione più completa — tremolante, distorta, e per questo ancora più affascinante — è visibile online qui su Internet Archive. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché Hansel e Gretel, il film perduto di Tim Burton, è la cosa da guardare ad Halloween