Perché Hansel e Gretel il film perduto di Tim Burton è la cosa da guardare ad Halloween
C’è una notte del 1983 che sembra un sogno febbrile di Tim Burton. O, forse, uno dei suoi incubi più dolci. La notte in cui Hansel e Gretel, un mediometraggio di circa 35 minuti girato con un cast interamente giapponese, andò in onda una sola volta su Disney Channel, alle due del mattino, e poi svanì come una fiaba dimenticata. Un solo passaggio. Una sola notte. Nessuna replica, nessuna uscita ufficiale. Solo qualche VHS sgranata sopravvissuta per caso, poi riversata in rete da mani anonime. Oggi, di quel film circolano spezzoni sui social, tagliati e ricontestualizzati in clip da venti secondi, ma la versione più completa — tremolante, distorta, e per questo ancora più affascinante — è visibile online qui su Internet Archive. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
www.afnews.info segnala: Un libro su Hansel e Gretel realizzato da Stephen King e Maurice Sendak Fumettologica https://fumettologica.it/wp-content/uploads/2025/02/hansel-gretel-stephen-king-maurice-sendak-670x606.webp Quel che comunque comprere - facebook.com Vai su Facebook
Hansel und Gretel IN STREAMING - 2022 Film imperdibili 2024 Film imperdibili 2023 Film imperdibili 2022 Film imperdibili 2021 Film imperdibili 2020 Film imperdibili 2019 Film imperdibili 2018 Film imperdibili ... mymovies.it scrive
Trailer Hansel und Gretel - 2022 Film imperdibili 2024 Film imperdibili 2023 Film imperdibili 2022 Film imperdibili 2021 Film imperdibili 2020 Film imperdibili 2019 Film imperdibili 2018 Film imperdibili ... Scrive mymovies.it
Hansel e Gretel 1988 - In una casa vicino a una foresta vivono due fratelli, un maschio e una femmina, di nome Hansel e Gretel. movieplayer.it scrive