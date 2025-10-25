Perché gli Stati Uniti hanno sanzionato il presidente della Colombia Gustavo Petro

Metropolitanmagazine.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato venerdì di voler sanzionare il presidente colombiano  Gustavo Petro , accusandolo di avere un “ruolo nel traffico di droga illecito a livello globale”. Sono stati sanzionati anche la moglie e il figlio di Petro, nonché il ministro degli Interni colombiano. “Da quando il presidente Gustavo Petro è salito al potere, la produzione di cocaina in Colombia è esplosa al ritmo più alto degli ultimi decenni, inondando gli Stati Uniti e avvelenando gli americani”, ha affermato il segretario al Tesoro Scott Bessent in una nota. Petro, che in precedenza aveva respinto tali accuse, ha risposto prontamente all’annuncio, affermando su X  di aver assunto un avvocato americano e di voler contestare le sanzioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

