Perché è stato penalizzato Fermin Aldeguer | rivoluzionata la classifica della Sprint a Sepang

La Sprint Race del Gran Premio di Malesia 2025, ventesimo appuntamento del Motomondiale, ha subito un importante aggiornamento. A distanza di ore dalla conclusione della gara, i commissari hanno penalizzato di otto secondi Fermin Aldeguer, a causa della pressione irregolare delle gomme. Classifica quindi rivoluzionata quella della gara del sabato asiatica con lo spagnolo che perde il podio conquistato. Non è ovviamente coinvolto Francesco Bagnaia che, a Sepang, ha ottenuto la sua seconda Sprint stagionale, con un vero e proprio dominio. Resta invariata anche la seconda posizione di Alex Marquez che, grazie a questo risultato, blinda il secondo posto nella classifica piloti. 🔗 Leggi su Oasport.it

