Perché bisogna abbandonare l'ora legale ma nessuno ha il coraggio di farlo

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni anno in Europa si continua a spostare le lancette ogni sei mesi, nonostante gli studi e gli stessi governi mettano in dubbio l’utilità dell’ora legale. Introdotta per risparmiare energia, oggi questa pratica appare superata e persino dannosa per la salute. Eppure, tra i timori economici e la mancanza di accordo politico, l’Unione resta ferma. Il cambio dell’ora sopravvive solo per inerzia e all'Italia sembra che vada bene così. 🔗 Leggi su Fanpage.it

