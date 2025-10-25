Perché bisogna abbandonare l'ora legale ma nessuno ha il coraggio di farlo

Ogni anno in Europa si continua a spostare le lancette ogni sei mesi, nonostante gli studi e gli stessi governi mettano in dubbio l’utilità dell’ora legale. Introdotta per risparmiare energia, oggi questa pratica appare superata e persino dannosa per la salute. Eppure, tra i timori economici e la mancanza di accordo politico, l’Unione resta ferma. Il cambio dell’ora sopravvive solo per inerzia e all'Italia sembra che vada bene così. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

"Bisogna sempre stare attenti con chi stiamo parlando, perché non sappiamo chi abbiamo davanti. Non sappiamo il passato di una persona e non conosciamo ciò che ha nel cuore" - facebook.com Vai su Facebook

Perché bisogna abbandonare l’ora legale, ma nessuno ha il coraggio di farlo - Ogni anno in Europa si continua a spostare le lancette ogni sei mesi, nonostante gli studi e gli stessi governi mettano in dubbio l’utilità dell’ora ... Segnala fanpage.it