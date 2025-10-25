Perché a distanza di 15 anni l' anello di fidanzamento con zaffiro di Kate Middleton rimane il punto di riferimento per le proposte reali

Vanityfair.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il principe William chiese la mano dell’allora Kate Middleton durante un viaggio in Kenya nell’ottobre 2010. Quindici anni dopo, quello zaffiro scintillante resta con tutta probabilità l’anello di fidanzamento più iconico di sempre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

