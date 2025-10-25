“Mi offrirono mezzo miliardo di vecchie lire per sostituire Montanelli alla guida de Il Giornale”. È una miniera di aneddoti l’ultima intervista concessa da Vittorio Feltri al Corriere della Sera, nella quale racconta l’amore per i libri – che ha in qualche modo sublimato nella sua autobiografia letteraria Chi non legge è perduto, il saggio ora nelle librerie –, gli episodi curiosi e gli incontri più clamorosi che ha fatto nella sua lunga carriera. A cominciare da quello con Oriana Fallaci fino al “no grazie” a Berlusconi. QUANDO OFFRIRONO MEZZO MILIARDO A FELTRI PER DIRIGERE IL GIORNALE. Vittorio Feltri confessa che il primo giornalista che ha ammirato è stato Indro Montanelli, che leggeva da bambino e con il quale ebbe poi un lungo rapporto di amicizia che non si interruppe neppure quando Feltri prese il suo posto alla guida de Il Giornale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Per premiarmi dell’aumento di copie vendute, Berlusconi mi regalò il 7% dell’azienda e il palazzo di Via Negri. Ma quando m’invito in Sardegna gli dissi di no e che detestavo il mare”: parla Vittorio Feltri