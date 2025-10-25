Per le recensioni online serviranno scontrini e fatture | Siamo a rischio censura
Per Adiconsum e Netcomm (associazione commercio elettronico) c’è il rischio di sopprimere la libertà di espressione degli utenti. Ma secondo uno studio della Commissione europea (del 2022), il 55 per cento delle recensioni è potenzialmente ingannevole e il 70 per cento dei. 🔗 Leggi su Repubblica.it
