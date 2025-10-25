Per le recensioni online serviranno scontrini e fatture | Siamo a rischio censura

Repubblica.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per Adiconsum e Netcomm (associazione commercio elettronico) c’è il rischio di sopprimere la libertà di espressione degli utenti. Ma secondo uno studio della Commissione europea (del 2022), il 55 per cento delle recensioni è potenzialmente ingannevole e il 70 per cento dei. 🔗 Leggi su Repubblica.it

per le recensioni online serviranno scontrini e fatture siamo a rischio censura

© Repubblica.it - Per le recensioni online serviranno scontrini e fatture: “Siamo a rischio censura”

Approfondisci con queste news

recensioni online serviranno scontriniStretta sulle recensioni online, ecco la legge approvata dal Senato - Via all'obbligo di identificazione utente, ma per recensioni verificate serve la prova fiscale. Lo riporta agendadigitale.eu

recensioni online serviranno scontriniLo scontrino obbligatorio per le recensioni online: la legge contro i commenti falsi - Italia pronta a introdurre lo scontrino fiscale per le recensioni online: solo clienti verificati potranno commentare entro 30 giorni ... ilquotidianodellazio.it scrive

False recensioni, arriva l’obbligo di provare la frequentazione del locale - La Commissione Industria del Senato approva emendamenti al ddl Pmi contro le false recensioni online dei locali, introducendo il dovere di dimostrare, con scontrini e ricevute, di aver realmente fruit ... Scrive italiaatavola.net

Cerca Video su questo argomento: Recensioni Online Serviranno Scontrini