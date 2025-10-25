Per la Puglia – Decaro candidato presidente presentate le liste coordinate da Sebastiano Leo

LECCE – Sono state ufficialmente presentate e depositate questa mattina le liste elettorali “Per la Puglia – Decaro Candidato Presidente”, un passaggio cruciale a sostegno della candidatura di Antonio Decaro alla presidenza della Regione Puglia. Il coordinamento regionale delle liste è stato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

