Matteo Berrettini ha pubblicato su Instagram una raccolta di foto e video scattati e girati tra Stoccolma e Vienna: tra questi anche un simpatico siparietto con Jannik Sinner, in cui i due scherzano sui rispettivi capelli. (Instagram @matberrettini). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Per fortuna non puzzi": Sinner-Berrettini, che risate!