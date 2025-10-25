Per crescere figli sicuri ci sono 7 cose che un genitore non dovrebbe fare | la spiegazione della parental coach
In un mondo che sembra pretendere la perfezione anche dai più piccoli, crescere figli sicuri e resilienti rappresenta una sfida sempre più complessa. La parental coach Reem Raouda ha quindi individuato sette comportamenti comuni da evitare: protezione eccessiva, ricerca della perfezione, controllo rigido e pressione sui risultati. Perché il vero sviluppo emotivo, ha ricordato l'esperta, nasce anche dagli errori e dalla capacità di fare i conti con le proprie emozioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
