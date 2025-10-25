Pepe: «Non sono d’accordo con quello che dice Tudor! La storia della Juve non si cambia. Conte dopo le ripetute con 40° ci rivelò che.». Parla l’ex bianconero. Simone Pepe, ex esterno offensivo della Juventus di Conte, è stato intervistato da Tuttosport. Ecco le sue dichiarazioni verso l’ importante match che i bianconeri sosterranno con la Lazio. MOMENTO PIU’ IMPORTANTE DELLA VITA – « Non ho dubbi: la firma con la Juve. In quel momento ti rendi conto che i sacrifici che hai fatto hanno avuto un senso. Avevo firmato prima del Mondiale. Non capivo cosa fosse il Dna Juve fino a quando non sono entrato a Vinovo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

