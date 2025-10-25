Pepe | Juve devi restare unita Fiducia a Tudor Chiellini? E' il cuore del club

2025-10-25 10:36:00 Fermi tutti! La Juventus non sta sicuramente vivendo il miglior momento della stagione. Sono, infatti, sette le partite giocate dalla Vecchia Signora senza trovare la vittoria. A tal proposito, ne ha parlato l’ex attaccante con un passato in bianconero Simone Pepe. Queste le sue parole al quotidiano Tuttosport: RIPARTIRE. “Serve ripartire da Madrid: ho visto una squadra umile, tornata a fare bene le cose semplici. E poi proteggere l’allenatore in tutto e per tutto, anche se non sono sempre d’accordo con ciò che dice. Alla Juve, purtroppo, ti ricordano se non vinci. È così, la storia non si cambia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Altre letture consigliate

Simone Pepe sulla stagione della Juventus ? Dalla sconfitta con il Real Madrid in Champions League, l'ex centrocampista tira fuori le note positive alla squadra. Confida nell'allenatore e nel suo ex compagno Chiellini in società $Pepe $Chiellini $Tudor - X Vai su X

Juventus: David è uno scherzo, vero? La palla scotta sempre, fa persino fatica a restare in piedi (Tuttosport) “Sul gol sbagliato è impossibile trovare aggettivi". Ma Tudor cominci dalla difesa: 11 gol incassati nelle ultime 5 partite, Pepe sembrava Robben - facebook.com Vai su Facebook

Pepe: "Juve, devi restare unita. Fiducia a Tudor. Chiellini? E' il cuore del club" - Sono, infatti, sette le partite giocate dalla Vecchia Signora senza trovare la vittoria. calciomercato.com scrive

Pepe a Tuttosport: "Chiellini è il cuore della Juventus" - L'ex esterno offensivo della Juventus, che ha vestito la maglia bianconera dal 2010 al 2015, ha ripercorso le tappe della ... Come scrive ilbianconero.com

"Tudor, ora è un'altra cosa. Conte il migliore". Pepe, Juve e retroscena Morata: "Naso rotto per te" - Nell’intervista, Pepe ha raccontato quanto sia stato determinante Antonio Conte nel suo percorso e nella rinascita della Juventus. Come scrive tuttosport.com