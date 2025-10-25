Pepe difende Tudor | La storia bianconera non si cambia Per la Juve lui…

Pepe difende la Juve ma lancia un messaggio a Tudor: «La storia bianconera non si cambia» Simone Pepe, ex esterno offensivo della Juventus, è tornato a parlare del presente bianconero e dell’operato di Igor Tudor, attuale allenatore della squadra. Intervistato da Tuttosport, l’ex giocatore ha espresso grande rispetto per l’allenatore croato, ma anche qualche riserva . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pepe difende Tudor: «La storia bianconera non si cambia. Per la Juve lui…»

Contenuti che potrebbero interessarti

Alta velocità, Pasquale Pepe : "Esito positivo del tavolo." Esito positivo del tavolo tecnico di ascolto sull’alta velocità con Regione Basilicata, Rete Ferroviaria Italiana e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La richiesta lucana è quella di ottenere un tra - facebook.com Vai su Facebook

Pepe: "Juve, devi restare unita. Fiducia a Tudor. Chiellini? E' il cuore del club" - Sono, infatti, sette le partite giocate dalla Vecchia Signora senza trovare la vittoria. Secondo calciomercato.com

Tudor, come sta Zhegrova e Allegri-Juve: "La storia parla. Giacca? Io non ce l'ho" - Tudor ha parlato della sfida ai microfoni di Dazn: "Sarà una grande gara, arriva il Milan: in casa nostra vogliamo fare una prova di livello. Si legge su tuttosport.com

Tudor ha una speranza per Juve-Milan: “Modric? Ha fatto la storia, speriamo domani faccia cag**e” - Igor Tudor ha presentato la partita che la Juventus giocherà contro il Milan nel posticipo della 6a giornata di Serie A. fanpage.it scrive