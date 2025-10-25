Pensioni | Conte ' Fornero si è messa a piangere Meloni ride sempre'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "La Fornero è andata in tv e si è messa a piangere, loro ridono, Giorgia Meloni viene in Parlamento e ride sempre". Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di 'Accordi e disaccordi' su Nove. 🔗 Leggi su Iltempo.it

