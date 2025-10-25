Pensioni | Conte ' Fornero si è messa a piangere Meloni ride sempre'
Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "La Fornero è andata in tv e si è messa a piangere, loro ridono, Giorgia Meloni viene in Parlamento e ride sempre". Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di 'Accordi e disaccordi' su Nove. 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Giorgia Meloni "Devo ricordare: durante il governo Conte 2 le pensioni minime sono cresciute di 2,5 euro in due anni, con il nostro governo sono cresciute di 90 euro in due anni, e con la terza legge di bilancio cresceranno anche di più". Lo ha detto la pre - facebook.com Vai su Facebook
L'attacco dell'ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al governo Meloni sul tema delle pensioni - X Vai su X
Riforma pensioni 2025/ Fornero chiede più chiarezza sull’uso del Tfr (ultime notizie 28 settembre) - Intervistata dall’Espresso, Elsa Fornero spiega che il problema delle future basse pensioni andrebbe affrontato coinvolgendo le imprese, in modo che corrispondano salari più alti ai lavoratori. Secondo ilsussidiario.net
Riforma pensioni 2025/ Fornero contro misure che mirano all’anticipo (ultime notizie 2 ottobre) - Mentre si avvicina la messa a punto della Legge di bilancio, Elsa Fornero chiede un cambio di paradigma, in modo che si cominci a pensare anche ai giovani nel nostro Paese, specie nel momento in cui ... Da ilsussidiario.net
Pensioni, nel 2027 previsto aumento età pensionabile: chi potrebbe essere escluso - Dal 2027 l’età per andare in pensione salirà, come previsto dalla Legge Fornero, a 67 anni e 3 mesi, in linea con l’aumento della speranza di vita certificato dall’Istat. Secondo tg24.sky.it