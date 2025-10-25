Pensioni aumento 157 euro al mese confermato | che domanda occorre per aderire
Un modo efficace per avere una pensione da più di 157 euro al mese: come fare la domanda e chi ne può beneficiare, ora è confermato. La nuova manovra economica del Governo prepara tante novità per le pensioni, uno dei temi sempre più scottanti nel nostro paese. Stando alla bozza della Legge di Bilancio 2026, dovrebbe essere confermato l’aumento dell’età pensionabile a partire dal 2027, con l’abolizione di misure come Quota 103 e Opzione Donna: restano invece Ape sociale e Bonus Maroni. – cityrumors.it Quando alla riforma Fornero, invece, non è previsto nessun cambiamento: l’assegno di vecchiaia potrà essere richiesto dopo i 67 anni, mentre quello di anzianità dopo 42 anni e dieci mesi di contributi (41 anni e dieci mesi di contributi per le donne), anche se i requisiti saliranno a partire dal 2027. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
