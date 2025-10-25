Pensioni aumenta l’età ma non per tutti | quali sono i nuovi requisiti per lasciare il lavoro il bonus per chi resta La guida

Nella bozza della manovra non c’è la conferma di Quota 103 e Opzione donna. I nuovi requisiti per lasciare il lavoro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Pensioni, aumenta l’età (ma non per tutti): quali sono i nuovi requisiti per lasciare il lavoro, il bonus per chi resta. La guida

La Stampa. . Il governo ha annunciato che dall’anno prossimo le pensioni minime sarebbero aumentate di venti euro al mese. In realtà, documenti alla mano, il testo della nuova legge di bilancio specifica che l’aumento sarà di appena dodici euro al mese. Ino - facebook.com Vai su Facebook

Ritocco per le pensioni minime. Aumenta l’età dell’uscita dal lavoro - X Vai su X

Pensioni, aumenta l’età pensionabile in Manovra: quali lavori sono esclusi e quando arriverà a 70 anni - L'aumento dell'età pensionabile scatterà nel 2027, poi di nuovo nel 2028 - Riporta fanpage.it

Pensioni, stop a Quota 103 e Opzione Donna e aumenta l’età pensionabile: tutte le novità in Manovra - Nel 2026, stando alla bozza della legge di bilancio, nessuno dei due anticipi per la pensione sarà rinnovato ... Riporta fanpage.it

Pensioni, dal 2027 aumenta l'età: 3 mesi in più di lavoro per potervi accedere (ma non per tutti). Cosa cambia - Sono circa 170mila i lavoratori che nel 2027 vedranno protrarsi la propria permanenza nel mondo del lavoro di almeno tre mesi, a causa dell’innalzamento dell’età ... Riporta msn.com