Pensioni aumenta l’età ma non per tutti | quali sono i nuovi requisiti per lasciare il lavoro il bonus per chi resta La guida

Xml2.corriere.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella bozza della manovra non c’è la conferma di Quota 103 e Opzione donna. I nuovi requisiti per lasciare il lavoro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

