Pellegrinaggio e musica in cattedrale

GROSSETO Si chiude oggi la decima edizione della Settimana della Bellezza, un percorso di fede, cultura e spiritualità che ha coinvolto la diocesi e tutta la comunità locale. La giornata conclusiva sarà segnata da due momenti di grande rilevanza e partecipazione. La mattina il vescovo Bernardino guiderà circa 500 fedeli delle diocesi di Grosseto e di Pitigliano nel pellegrinaggio al Santuario Mariano di Montenero, un’occasione di raccoglimento e preghiera che unisce i fedeli in un cammino di devozione verso la patrona della Toscana. La serata, invece, si sposterà nella Cattedrale di Grosseto dove, a partire dalle 21, si terrà il concerto-testimonianza della band Reale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pellegrinaggio e musica in cattedrale

