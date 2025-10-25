Pellegatti | Saelemaekers giocatore infinito Al Milan manca un centravanti Gimenez …
Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato a caldo la partita tra il Milan e il Pisa. Ecco il parere dopo la gara. Parere molto chiaro su Santiago Gimenez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondisci con queste news
Allegri perde altri due giocatori: oltre a Rabiot, Pulisic e il lungodegente Jashari, out anche Estupinan (problema alla caviglia) e Nkunku (guaio al piede). Risposte positive da Saelemaekers, ma se non recupera toccherà ad Athekame. Loftus-Cheek avanza - facebook.com Vai su Facebook