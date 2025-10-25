Pedullà | Stimo Conte ma ha avuto tutto Contro l’Inter rischia una cosa

Inter News 24 Le parole di Alfredo Pedullà, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale YouTube, ha parlato in vista di Napoli Inter. L’ATTACCO DEL NAPOLI – Vedremo se giocherà Lucca o Neres, se non dovesse giocare Lucca sarebbe una botta clamorosa sull’autostima. Ti hanno preso Hojlund e gioca Hojlund, non ci sei tu anche quando lui non c’è per far giocare il falso nove. Conte potrebbe dire di aver bisogno di una punta in panchina ma questo lo vedremo. IL BIVIO DI CONTE – E’ un bivio per Conte, con la stima che ho per l’allenatore, però gli hanno dato tutto quello che ha chiesto, dalla sconfitta di Verona dell’anno scorso ai giorni nostri, gli hanno dato tutto. 🔗 Leggi su Internews24.com

