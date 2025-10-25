Pedro Felipe torna in Prima Squadra | Tudor fa ancora affidamento sul difensore brasiliano della Next Gen Superato l’ultimo infortunio
Pedro Felipe torna in Prima Squadra: Tudor fa ancora affidamento sul difensore brasiliano della Next Gen. Superato l’ultimo problema muscolare. L’emergenza difensiva in casa Juventus, causata dai simultanei infortuni di Bremer e Cabal, costringe Igor Tudor a cercare rinforzi all’interno della propria rosa. La soluzione, ancora una volta, arriva dalla Next Gen: per la fondamentale trasferta di Roma contro la Lazio, l’allenatore potrà infatti tornare a fare affidamento su Pedro Felipe. Per il giovane difensore brasiliano classe 2004, che indosserà la maglia numero 44, non si tratta di un debutto assoluto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
