Pedopornografia | video con violenze sessuali su bambini 5 arresti in Piemonte

Gli arrestati, di età ricompresa tra i 30 ed i 61 anni, avevano a disposizione contenuti di sfruttamento minorile di diversa natura, talvolta relativi a violenze sessuali con bambini anche in tenera età. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Pedopornografia: video con violenze sessuali su bambini, 5 arresti in Piemonte

Leggi anche questi approfondimenti

Violenza sessuale di gruppo e pedopornografia: tre arresti in provincia dell’Aquila In provincia dell’Aquila, i Carabinieri di Sulmona hanno arrestato un 18enne e due minorenni per violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minore, pedopornografia e st - facebook.com Vai su Facebook

Violenze sessuali su bambini e video scambiati online, cinque arresti in Piemonte - Per questo cinque persone sono state arrestate dalla polizia in Piemonte e altre cinque denunciate ... Da msn.com

Video di violenze sessuali sui bambini, rete di pedofili aveva e scambiava materiale online: 5 arresti - Si scambiavano materiale pedopornografico, tra cui video di violenze sessuali, anche particolarmente cruenti, su bambini di tenerà età. Come scrive msn.com

Pedopornografia on line e immagini di violenze su bambini, 5 arresti in Piemonte - L'operazione, condotta anche sotto copertura dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Torino, ha portato al sequestrato di materiale informatico. Riporta msn.com