Pedina e minaccia la ex nel Cilento 54enne ai domiciliari

Tempo di lettura: < 1 minuto Prima i pedinamenti, poi gli appostamenti sotto casa e le telefonate continue per arrivare a minacciarla di morte se non fosse tornata con lui: Sono i motivi che hanno portato all’emissione di una misura cautelare nei confronti di un 54enne di Ogliastro Cilento, in provincia di Salerno. Nei confronti dell’uomo era scattato il divieto di dimora e di avvicinamento alla donna, con l’applicazione del braccialetto elettronico. Il 54enne avrebbe però rifiutato il braccialetto e per questo la misura è stata aggravata: starà agli arresti domiciliari. Tra le tante minacce, anche quella che non avrebbe esitato ad usare una pistola se lei non avesse cambiato idea. 🔗 Leggi su Anteprima24.it