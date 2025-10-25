Pecco è tornato! Bagnaia non lascia scampo a nessuno vittoria in Sprint a Sepang

MotoGP, un sabato da incorniciare per Francesco Bagnaia nel cuore rovente di Sepang. Dopo una qualifica impeccabile che gli ha consegnato la pole position, il campione del mondo ha dominato la Sprint Race del GP della Malesia, tornando al successo con una prestazione solida e spettacolare. Un trionfo che riporta entusiasmo nel box Ducati e conferma il feeling ritrovato con la Desmosedici GP24. Con il sorriso ritrovato e una gara praticamente perfetta, Bagnaia ha mostrato di essere tornato il pilota incisivo e determinato che tutti aspettavano. La sua vittoria a Sepang non è solo un risultato sportivo, ma un segnale forte in vista della gara lunga di domenica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

