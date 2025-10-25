Pd | Morassut ' guazzabuglio correnti e correntine si convochi Direzione'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - “Un guazzabuglio di correntoni e correntine non può sostituire il confronto trasparente negli organismi dirigenti del Partito. Sento la necessità che la Direzione del Partito venga convocata per un confronto sincero che misuri le sintesi o le distanze su scelte chiare, per una linea di lotta chiara nel Paese. Non solo sulle scelte momentanee ma su quelle di fondo. Sul senso pratico e non metodologico del nostro riformismo. Parola scolorita e inflazionata cui si rischia di togliere sangue e valore. Meglio una riunione di direzione fraterna e sincera che tanti convegni separati di alchimie correntizie". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pd: Morassut, 'guazzabuglio correnti e correntine, si convochi Direzione'

Altre letture consigliate

“Fiducia in Sala, ma sull'urbanistica il Pd è timido”, dice Morassut - “La giustizia chiarirà se sono state commesse irregolarità”, dice al Foglio Roberto Morassut, deputato dem e ... Come scrive ilfoglio.it

SONDAGGI PD/ Bene Schlein, ma per il 54% degli elettori troppe correnti e il 40% è contrario al patto con M5s - Il Pd, nonostante i fisiologici mal di pancia che sono pressoché scontati in un partito del 20%, è compatto dietro la segretaria Schlein, dicono i sondaggi Sondaggi. Riporta ilsussidiario.net

Schlein "assediata" da correnti e minoranze del Pd (ipotesi scissione verso il centro). Ma a salvarla è... Meloni - Ernesto Maria Ruffini, ex direttore dell'Agenzia delle Entrate, si sta muovendo con dietro Romano Prodi, ex ... Si legge su affaritaliani.it