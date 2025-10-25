PC Fai-da-Te ad Alte Prestazioni con 800 Euro

Necessitiamo di un nuovo PC ma vogliamo assemblarlo da noi, senza dover per forza di cose acquistare un preassemblato (che inevitabilmente avrà qualche componente troppo economica)? Allora siete capitati nella guida giusta: qui vi mostreremo infatti cosa comprare per avere in casa un ottimo PC di livello e ad alte prestazioni con una spesa massima di 800€, un tipico computer di fascia media. Questo computer dovrà essere abbastanza potente da poter eseguire senza problemi tutti i tipi di programmi, anche quelli più pesanti (come Photoshop, programmi CAD e programmi gestionali), così da poterlo utilizzare per studi universitari o come PC da lavoro per la casa. 🔗 Leggi su Navigaweb.net