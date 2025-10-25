Pazzesco Donnarumma annuncio ufficiale | non ci sperava più
Gianluigi Donnarumma è un giocatore straordinario, che negli ultimi tempi ha fatto veramente parlare un sacco di sé: i dettagli. Gianluigi Donnarumma è un giocatore che definire straordinario è pure poco. Un talento vero, che è indiscutibile, come dimostra il fatto che in questo momento gioca in un club del calibro del Manchester City. Inoltre, da anni e anni, l’estremo difensore ex Psg è anche un vero e proprio punto fermo della Nazionale italiana. Insomma, stiamo parlando essenzialmente di uno di quei calciatori che non si possono assolutamente considerare di poca importanza. Certo, a volte se ne parla bene, e in altri casi un po’ meno bene. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
