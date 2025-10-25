paycare il tempo stringe chiusura a fine anno vertice a palazzo pubblico

Paycare vuole cessare l’attività il 31 dicembre, ma i sindacati non ci stanno. Una delegazione di lavoratori, accompagnata dalla Rsu aziendale, ha incontrato ieri il sindaco Nicoletta Fabio e Francesco Michelotti, deputato di Fratelli d’Italia, per cercare di trovare insieme una strategia a salvaguardia delle 23 famiglie che al primo gennaio rischiano di rimanere senza reddito e prospettive. "A questo punto c’è un’urgenza, perché la data del 31 dicembre incombe – ha commentato il sindaco Nicoletta Fabio –. È stata una riunione costruttiva, un confronto sereno, pur con tutta l’ansia che, inevitabilmente, caratterizza questa situazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

