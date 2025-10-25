Pavard che serata da incubo! L’insolito record negativo registrato questa sera dall’ex Inter
Inter News 24 Pavard è protagonista di una vera e propria serata da incubo, con la maglia dell’Olympique Marsiglia, squadra in cui milita da inizio stagione. Una serata da dimenticare per Benjamin Pavard, difensore ex Inter e ora al Marsiglia, che ha contribuito in modo decisivo alla sconfitta per 2-1 contro il Lens. Il francese è stato protagonista in negativo, commettendo un fallo che ha portato alla concessione di un rigore per la squadra avversaria e, successivamente, segnando un’autorete che ha complicato ulteriormente la situazione per il Marsiglia. Pavard, che nella scorsa stagione si è distinto per le sue prestazioni con i nerazzurri, non è riuscito a evitare l’errore fatale. 🔗 Leggi su Internews24.com
