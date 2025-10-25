Paura per l’incendio di una lavanderia al centro commerciale di Calenzano

CALENZANOPaura a Calenzano per l’incendio alla lavanderia del centro commerciale.  I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano e di Firenze Ovest e dalla sede centrale, sono intervenuti intorno alle 2,30 in via di Prato a al centro commerciale Il Parco per l’episodio. A seguito dell’incendio è entrato in funzione l’impianto antincendio. I vigili del fuoco intervenuti con due squadre e due autobotti e un carro aria, hanno fatto accesso alla lavanderia effettuando lo spegnimento dell’incendio e lo smassamento e la bonifica del materiale presente. Al termine delle operazioni di spegnimento, l’edificio è rimasto provvisoriamente non fruibile per i danni generati dai fumi della combustione che hanno invaso tutti i locali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

