Paura in Irpinia scossa tra 3.9 e 4.4 | avvertita anche a Napoli Salerno Benevento e Foggia | persone in strada

Una nuova forte scossa di terremoto è stata registrata poco prima delle 22 in Irpinia. Secondo i primi dati dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è compresa tra 3,9 e 4.4. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione e anche nelle province di Napoli e Salerno e Benevento. La Scossa si è sentita distintamente anche in diverse zone della provincia di Foggia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Paura in Irpinia, scossa tra 3.9 e 4.4: avvertita anche a Napoli, Salerno, Benevento e Foggia: persone in strada

