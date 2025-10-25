Paura a Ostra Vetere l?alano colpisce ancora | azzannato un residente è il terzo in due mesi

OSTRA VETERE - L?alano è tornato a seminare il panico in via Papa Giovanni XXIII dove ieri mattina ha azzannato un residente. Senza un apparente motivo gli si è scagliato. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

