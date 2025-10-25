Paura a Napoli | forte scossa di terremoto avvertita in tutta la città l’epicentro ad Avellino
Un’altra forte scossa di terremoto è stata udita in maniera chiara da tutta la popolazione napoletana, questa volta però non c’entrano i Campi Flegrei: la zona interessata dall’epicentro, stando alle prima analisi emerse, sarebbe in provincia di Avellino. Nuova scossa di terremoto: epicentro ancora ad Avellino. Già nelle scorse ore una scossa era stata avvertita in tutta la città di Napoli ed ancora con epicentro ad Avellino. Questa volta, però, sono tantissimi i messaggi di paura sui social. Servirà ancora un po’ di tempo per capirne l’entità, ma da una prima stima provvisoria si tratterebbe di due scosse a distanza estremamente ravvicinata: la prima da 3. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche questi approfondimenti
NanoTV. . #TangenzialeNapoli - Auto in fiamme in tangenziale, traffico in tilt. Paura sulla tangenziale di Napoli, all’altezza dell’uscita per l’aeroporto civile in direzione Pozzuoli, dove un’auto è andata in fiamme dopo un incidente. Sul posto vigili del fuoco, poli - facebook.com Vai su Facebook
Milan, due mesi da paura: dal Napoli alla Lazio, sei big match per Allegri #milan #calendario #allegri - X Vai su X
Terremoto forte in Irpinia alle ore 21.49: paura ad Avellino, sentito in tutta la Campania - 49 del 25 ottobre; è stata sentita anche tra le province di Napoli, Salerno e Benevento. Come scrive fanpage.it
Forte scossa di terremoto nell'Avellinese, sentita anche a Napoli. Magnitudo 4, epicentro a Montefredane - Forte scossa di terremoto nell'Avellinese, sentita anche a Napoli questa sera. Si legge su ilmattino.it
Forte scossa di terremoto in Campania. Sisma avvertito fino al Cilento - Un sisma di magnitudo 4 è stato avvertito con epicentro nell’avellinese (Montefredane) e ad una profondità di circa 14 chilometri. infocilento.it scrive