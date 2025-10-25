Patuelli | crisi pagate da banche da sole

10.45 Tutte le crisi bancarie italiane, salvo una (Mps ndr),sono state affrontate con risorse delle banche concorrenti,persino la popolare di Bari, nazionalizzata dopo il risanamento costato 1 miliardo alle altre banche". Così il presidente dell'Abi,Patuelli all'evento Tuttosoldi Negli "anni di enormi perdite la generalità del mondo bancario italiano è ricorso a proprie risorse. Nove anni e mezzo di tassi a zero" e "solo una verso l'alto,ora terminata". E "lo spread non è un regalo alle banche", che "non scaricheranno tasse Manovra sui conti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Fu anche segretario generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Il presidente Patuelli: "Rimarrà forte il ricordo per le sue qualità intellettuali, per il dinamismo professionale e le sensibilità umane" . - facebook.com Vai su Facebook

Patuelli, utili banche? Le banche hanno pagato da sole crisi - "Tutte le crisi bancarie italiane salvo una (Mps ndr) sono state affrontate tutte con risorse delle banche concorrenti e persino una la popolare di Bari che è stata nazionalizzata dopo il risanamento ... Come scrive ansa.it

Patuelli: «Su extra profitti banche non facciamo demagogia» - Sulla questione degli extraprofitti delle banche e di un eventuale contributo volontario da parte degli istituiti di credito «non facciamo della demagogia». Da ilsole24ore.com

Patuelli (Abi): alle banche italiane servono regole flessibili per innovazione, sviluppo e tutela del risparmio - Il benessere non si misura solo con il pil, ma anche con sicurezza, salute e qualità della vita. milanofinanza.it scrive