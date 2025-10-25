Patuelli | crisi pagate da banche da sole

10.45 Tutte le crisi bancarie italiane, salvo una (Mps ndr),sono state affrontate con risorse delle banche concorrenti,persino la popolare di Bari, nazionalizzata dopo il risanamento costato 1 miliardo alle altre banche". Così il presidente dell'Abi,Patuelli all'evento Tuttosoldi Negli "anni di enormi perdite la generalità del mondo bancario italiano è ricorso a proprie risorse. Nove anni e mezzo di tassi a zero" e "solo una verso l'alto,ora terminata". E "lo spread non è un regalo alle banche", che "non scaricheranno tasse Manovra sui conti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

