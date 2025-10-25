Pattinaggio di Figura Cup of China | due podi per l’Italia con Grassl e Conti-Macii
La Cup of China, seconda tappa dell’ISU Grand Prix (il massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura) si è conclusa quest’oggi nella metropoli di Chongqing. Il movimento italiano, impegnato nell’appuntamento asiatico con ben otto atleti, era reduce da una giornata d’apertura convincente. Nel settore maschile, Daniel Grassl (Fiamme Oro) aveva realizzato il secondo punteggio nel programma corto. Il ventitreenne sudtirolese ha mantenuto la posizione, conseguendo la piazza d’onore finale con 269.43 punti. Solo il giapponese Shun Sato (278.12) ha fatto meglio, mentre il terzo posto è stato appannaggio del kazako Mikhail Shaidorov (262. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
