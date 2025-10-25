Pattinaggio di Figura Cup of China | due podi per l’Italia con Grassl e Conti-Macii

Cdn.ilfaroonline.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cup of China, seconda tappa dell’ISU Grand Prix (il massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura) si è conclusa quest’oggi nella metropoli di Chongqing. Il movimento italiano, impegnato nell’appuntamento asiatico con ben otto atleti, era reduce da una giornata d’apertura convincente. Nel settore maschile, Daniel Grassl (Fiamme Oro) aveva realizzato il secondo punteggio nel programma corto. Il ventitreenne sudtirolese ha mantenuto la posizione, conseguendo la piazza d’onore finale con 269.43 punti. Solo il giapponese Shun Sato (278.12) ha fatto meglio, mentre il terzo posto è stato appannaggio del kazako Mikhail Shaidorov (262. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

pattinaggio figura cup ofGrand Prix Cup of China 2025: tutte le gare e i risultati LIVE · Pattinaggio di figura - Dal 24 al 26 ottobre il circuito Grand Prix di pattinaggio di figura fa tappa a Chongqing per la Cup of China 2025: scopri tutti i risultati. Da olympics.com

pattinaggio figura cup ofSono super pattini azzurri alla Cup of China: doppia piazza d'onore con Grassl e Conti-Macii - Pattinaggio di figura: sul ghiaccio di Chongqing, la 2^ tappa dell'ISU Grand Prix vede l'altoatesino 2° solo al giapponese Sato, mentre i georgiani ... Scrive neveitalia.it

pattinaggio figura cup ofPattinaggio di figura: Chock-Bates dominano la rhythm dance alla Cup Of China, sorpresa al secondo posto - La danza sul ghiaccio continua a regalare sorprese al circuito ISU Grand Prix 2025- Si legge su oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Pattinaggio Figura Cup Of