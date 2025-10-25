Pattinaggio artistico | ottimo secondo posto per Conti-Macii alla Cup Of China Vincono Metelkina-Berulava
Subito dopo quello di Daniel Grassl, arriva un altro importante piazzamento sul podio per la Nazionale italiana di pattinaggio artistico. In occasione dell’ultimo segmento della Cup Of China 2025, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2025-2026, Sara Conti-Niccolò Macii hanno conquistato una preziosissima seconda posizione nella gara riservata alla coppie, proponendo un programma con ancora tanti, tantissimi, margini di crescita. Splendido l’approccio del binomio azzurro, sceso sul ghiaccio con l’Arena completamente impazzita per il ritorno dei Campioni Olimpici in carica Wenjing Sui-Cong Han, i quali si sono dovuti accontentare della terza moneta. 🔗 Leggi su Oasport.it
