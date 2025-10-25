Arriva il primo podio per l’Italia del pattinaggio artistico nel circuito ISU Grand Prix 2025-2026. Daniel Grassl ha infatti appena conquistato il secondo posto in occasione della Cup Of China 2025, tappa numero due della competizione itinerante in fase di svolgimento presso la Bloomage Live Yudong Arena di Chongqing. L’atleta seguito da Edoardo De Bernardis è riuscito nel non facile intento di conservare la piazza già ottenuta nello short, difendendosi egregiamente dal tentativo di attacco del Vice Campione del Mondo, ovvero il kazako Mikhail Shaidorov, battuto anche nel libero e costretto al gradino più basso del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico: Grassl splendido secondo alla Cup Of China! Primo podio azzurro al Grand Prix