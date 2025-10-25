Pattinaggio artistico a rotelle | Italia pigliatutto nelle coppie! Oro per Mills-Cortini argento per Polli-Inglese

L’Italia continua a recitare il ruolo di assoluta protagonista a Pechino, capitale della Cina che sta ospitando in questi giorni i Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico a rotelle. In occasione della giornata odierna, riservata esclusivamente alle coppie d’artistico, gli azzurri hanno prolungato ulteriormente la lunga tradizione con la specialità, mettendo a referto due grandi doppiette in campo Senior e Junior. Nella massima categoria è arrivato il primo oro per Micol Mills-Tommaso Cortini, binomio che ha raccolto l’eredità di Alice Esposito-Federico Rossi avvicinando quota 200 nel totale e comandando le operazioni anche nel libero, contraddistinto da alcune sbavature ma anche da buoni elementi, come ad esempio la spirale, chiamata di livello 4 così il sollevamento Venerucci e il laccio americano riverse, entrambi premiati con un QOE positivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

