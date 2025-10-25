Pattinaggio artistico a rotelle | Italia pigliatutto nelle coppie! Oro per Mills-Cortini argento per Polli-Inglese

Oasport.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia continua a recitare il ruolo di assoluta protagonista a Pechino, capitale della Cina che sta ospitando in questi giorni i Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico a rotelle. In occasione della giornata odierna, riservata esclusivamente alle coppie d’artistico, gli azzurri hanno prolungato ulteriormente la lunga tradizione con la specialità, mettendo a referto due grandi doppiette in campo Senior e Junior.   Nella massima categoria è arrivato il primo oro per Micol Mills-Tommaso Cortini, binomio che ha raccolto l’eredità di Alice Esposito-Federico Rossi avvicinando quota 200 nel totale e comandando le operazioni anche nel libero, contraddistinto da alcune sbavature ma anche da buoni elementi, come ad esempio la spirale, chiamata di livello 4 così  il sollevamento Venerucci e il laccio americano riverse, entrambi premiati con un QOE positivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

pattinaggio artistico a rotelle italia pigliatutto nelle coppie oro per mills cortini argento per polli inglese

© Oasport.it - Pattinaggio artistico a rotelle: Italia pigliatutto nelle coppie! Oro per Mills-Cortini, argento per Polli-Inglese

Altri contenuti sullo stesso argomento

pattinaggio artistico rotelle italiaPattinaggio artistico a rotelle: Italia pigliatutto nelle coppie! Oro per Mills-Cortini, argento per Polli-Inglese - L’Italia continua a recitare il ruolo di assoluta protagonista a Pechino, capitale della Cina che sta ospitando in questi giorni i Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico a rotelle. Segnala oasport.it

Pattinaggio artistico a rotelle: Sasso-Altieri Degrassi ancora sul tetto del mondo! Argento per Artoni-Allegranti - l'Italia torna sul gradino più alto del podio in occasione dei Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna in fase di ... Secondo oasport.it

pattinaggio artistico rotelle italiaMondiali di pattinaggio, Italia con un super team a Pechino - Nazionale azzurra grande favorita dopo le 31 medaglie dello scorso anno L’appuntamento iridato al via ogg, 17 ottobre ... Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Pattinaggio Artistico Rotelle Italia