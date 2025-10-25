Patente più cara ecco cosa cambia quanto costerà e quando scattano i rincari

Si spenderà di più per prendere la patente. I primi rincari scatteranno il 1 novembre e a gennaio (probabilmente) gli altri, con l’aumento delle guide obbligatorie per fare l’esame. Si stima un aumento dai 300 euro in su. E intanto dall’Unione Europea arriva una riforma epocale: patente a 17 anni e nuove regole sui rinnovi Patente più cara dal 1° novembre: scattano i primi aumenti. Dal 1 novembre scattano i primi aumenti stabiliti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dopo quasi quarant’anni, viene rivista la normativa che regola le tariffe degli esaminatori di guida, entra in vigore un nuovo compenso fisso per le “missioni”, cioè le sessioni d’esame pratico. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Patente più cara, ecco cosa cambia, quanto costerà e quando scattano i rincari

Argomenti simili trattati di recente

La novità: patente B a 17 anni Cosa cambia con le nuove regole Ue - facebook.com Vai su Facebook

Rinnovo patente, attenzione alle nuove regole. Cosa è cambiato - Le nuove disposizioni sul rinnovo della patente, già operative da inizio anno, introducono una stretta significativa per chi soffre di epilessia o ha avuto episodi neurologici rilevanti. Si legge su ilsussidiario.net

Patente, cosa cambia con le nuove norme dell'Ue. Rinnovo, sicurezza stradale, foglio rosa (e non solo): la guida - In Italia, le regole per il rinnovo della patente già includono controlli medici e scadenze più ravvicinate, a seconda delle necessità individuali. leggo.it scrive

Patente, cosa cambia con le nuove norme dell'Ue. Rinnovo, sicurezza stradale, foglio rosa (e non solo): la guida - Le nuove normative proposte dall'Unione Europea sulle carte di circolazioni stanno suscitando numerosi dibattiti, nonostante non siano ancora entrate in vigore. Riporta leggo.it